Yeni Yol Partisi'nden İmralı Ziyareti İçin Beklentiler

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin "Meclis Başkanımız komisyonda grubu bulunan siyasi partilere eğer üye vereceklerse yarın sabaha kadar bu isimleri bildirmeleri hususunda bir süre belirledi. Bu akşam saatlerinde genel başkanlarımız istişarelerini yapacak yarın sabah kararımızı vereceğiz." dedi.

Komisyon üyesi Bilici, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18. toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Komisyona başından beri destek verdiklerini, siyasi partiler arasında çıkan sıkıntılara da uzlaşı sağlamak için katkı sunduklarını dile getiren Bilici, komisyonun bugünkü toplantısının basına açık olması yönündeki taleplerinin kabul edilmediğini belirtti.

Komisyona sundukları teklifi aktaran Bilici, "Bugüne kadar gelen bütün misafirlerimizi 51 kişilik komisyon olarak dinledik, sorularımızı yönelttik. Bizim arzumuz yine 51 üyenin de böyle bir durumda dinlemesini sağlayacak bir ortamın sağlanması ve online bağlantı yapılmasıydı. Teklifimiz oylamaya sunuldu. Bizimle birlikte 6 siyasi parti, önerimizin uygun olduğu yönünde oy kullandı. Ama ikinci bir öneri olan adaya doğrudan gidilmesi önerisi kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Tekliflerini, EMEP, TİP, HÜDA-PAR, DSP ve DP'nin desteklediğini anlatan Bilici, hem bir uzlaşıyı gerçekleştirmek için hem de komisyon üyelerinin tamamının katılımının sağlanmasının önünü açacak bir teklif sunduklarını kaydetti.

Bilici, "Bizim teklifimiz makul geldi ki, 'Ada'ya doğrudan gidilmesi gerekir' diye basına açık olan kısımda ifadeler kullanan siyasi partilerden de bazı temsilciler teklifimize oylamada destek verdi." sözlerini sarf etti.

İmralı'ya gidecek heyette Yeni Yol Partisi'nin yer alıp almayacağına ilişkin soru üzerine Bilici, "Meclis Başkanımız komisyonda grubu bulunan siyasi partilere eğer üye vereceklerse yarın sabaha kadar bu isimleri bildirmeleri hususunda süre belirledi. Bu akşam saatlerinde genel başkanlarımız istişarelerini yapacak, yarın sabah kararımızı vereceğiz." dedi.