Haberler

Yeni Yol Partisi'nden İmralı Ziyareti İçin Beklentiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya yapacağı ziyaretle ilgili, kommaya üye verilip verilmeyeceğine karar verilmesi için süre belirlendiğini duyurdu. Bilici, komisyonun basına açık toplantı talebinin reddedildiğini ve partiler arası uzlaşı sağlamak için destek verdiklerini belirtti.

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin "Meclis Başkanımız komisyonda grubu bulunan siyasi partilere eğer üye vereceklerse yarın sabaha kadar bu isimleri bildirmeleri hususunda bir süre belirledi. Bu akşam saatlerinde genel başkanlarımız istişarelerini yapacak yarın sabah kararımızı vereceğiz." dedi.

Komisyon üyesi Bilici, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18. toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Komisyona başından beri destek verdiklerini, siyasi partiler arasında çıkan sıkıntılara da uzlaşı sağlamak için katkı sunduklarını dile getiren Bilici, komisyonun bugünkü toplantısının basına açık olması yönündeki taleplerinin kabul edilmediğini belirtti.

Komisyona sundukları teklifi aktaran Bilici, "Bugüne kadar gelen bütün misafirlerimizi 51 kişilik komisyon olarak dinledik, sorularımızı yönelttik. Bizim arzumuz yine 51 üyenin de böyle bir durumda dinlemesini sağlayacak bir ortamın sağlanması ve online bağlantı yapılmasıydı. Teklifimiz oylamaya sunuldu. Bizimle birlikte 6 siyasi parti, önerimizin uygun olduğu yönünde oy kullandı. Ama ikinci bir öneri olan adaya doğrudan gidilmesi önerisi kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Tekliflerini, EMEP, TİP, HÜDA-PAR, DSP ve DP'nin desteklediğini anlatan Bilici, hem bir uzlaşıyı gerçekleştirmek için hem de komisyon üyelerinin tamamının katılımının sağlanmasının önünü açacak bir teklif sunduklarını kaydetti.

Bilici, "Bizim teklifimiz makul geldi ki, 'Ada'ya doğrudan gidilmesi gerekir' diye basına açık olan kısımda ifadeler kullanan siyasi partilerden de bazı temsilciler teklifimize oylamada destek verdi." sözlerini sarf etti.

İmralı'ya gidecek heyette Yeni Yol Partisi'nin yer alıp almayacağına ilişkin soru üzerine Bilici, "Meclis Başkanımız komisyonda grubu bulunan siyasi partilere eğer üye vereceklerse yarın sabaha kadar bu isimleri bildirmeleri hususunda süre belirledi. Bu akşam saatlerinde genel başkanlarımız istişarelerini yapacak, yarın sabah kararımızı vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.