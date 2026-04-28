Yeni Yol Partili Kılıç, Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çok katmanlı bir kriz yaşandığını, bu krizin ekonomiyle sınırlı olmadığını, güvenlikten toplumsal yapıya, eğitimden dış politikaya kadar geniş bir alana yayıldığını ileri sürdü.

Bölgede, İsrail ve ABD merkezli baskı, müdahale düzeninin hakim olduğunu dile getiren Kılıç, bölge ülkelerinin zayıflatıldığını, iç gerilimlerin körüklendiğini ve sınırların fiilen yeniden şekillendirildiğini kaydetti.

Böylesi bir dönemde Türkiye'nin duruşunun önemli olduğunu belirten Kılıç, Türkiye'nin, dış politikasını kendi milli menfaatleri doğrultusunda belirlemesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, "Diplomatik temsilcilerin Türkiye'nin iç işlerine müdahale eder nitelikteki açıklamaları asla kabul edilemez. Hiçbir yabancı aktör, Türkiye'ye istikamet çizme cüreti gösteremez. Türkiye edilgen değil güçlü, ilkeli ve bağımsız bir dış politika izlemek zorundadır. Aksi halde bölgede büyüyen bir ateş çemberi, yarın çok daha farklı sonuçlarla kapımıza dayanacaktır." ifadesini kulandı.

Kararlı ve milli bir duruş sergilenmezse, bu coğrafyada hiçbir ülkenin kendini güvende hissedemeyeceğini vurgulayan Kılıç, iktidarın güvenlik, ekonomi ve dış politikasını eleştirdi.