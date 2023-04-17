Yeni Türkiye Partisi Lideri Yılmaz: 'Amerika'yı akıllı olmaya davet ediyorum'

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, yeni bir dünya kurulması halinde Türk milletinin bu yeni dünyada yerini alacağını belirterek, "Kaybeden nihayetinde Amerika olur. Bu nedenle Amerika, terör örgütleri ile Suriye'de, Yunanistan ile de Akdeniz ve Ege'de kurduğu işbirliğine son verip Akdeniz gazı için Türkiye ile ortak bir strateji geliştirmelidir. Amerika'yı akıllı olmaya davet ediyorum" dedi.

YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, seçimden sonraki süreci değerlendirdi. Seçimden sonraki sürecin Türkiye için kolay olmayacağını söyleyen Yılmaz, "Bayram sonrası bölgemiz önemli gelişmelere gebe duruyor. Özellikle ülkemize karşı saldırgan tavırların artacağı konusunda derin endişelerimiz var. Bu gelişmeler seçimi dahi erteleyebilecek bir atmosferi doğurabilir. Büyük bir savaş tehdidi içindeyiz. Umarım ülkemiz ve bölgemiz doğru politikalar sayesinde huzur ve barışa yeniden kavuşur. Amerika, Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan politikalarla bir yere varamaz. Bu politikalar Amerika'nın hayrına değildir. Amerika büyük devlet olmanın gereğinden uzak sorumsuz şekilde hareket ediyor. Türkiye'ye vereceği her zarar kendisine de büyük bir zarar olarak dönecektir. Dünya liderliği iddiası olan bir devlet ancak devletlerle işbirliği kurmalıdır. Bunun dışında terör yapılanmaları ve küçük etnik yapılar ile istikrarsız ilişki kurması kendi aleyhine dönecek bir politikadır" dedi.

"Türk milleti büyük bir millettir"

Savaş halinde Türk milletinin geçmişte olduğundan daha başarılı bir şekilde bunun altından da kalkacağını belirten Yılmaz, "Yeni bir dünya kurulacaksa Türk milleti bu yeni dünyada da yerini alacaktır. Kaybeden nihayetinde Amerika olur. Bu nedenle Amerika, terör örgütleri ile Suriye'de, Yunanistan ile de Akdeniz ve Ege'de kurduğu işbirliğine son verip Akdeniz gazı için Türkiye ile ortak bir strateji geliştirmelidir. Bu Amerika için büyük bir kazanç olacaktır. Amerika'yı akıllı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL