Tanal: Şanlıurfa'da köyler susuz

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da bazı köylerde temiz içme suyuna erişilemediğini iddia etti.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eyyübiye ilçesinde birçok köyde temiz içme suyuna erişim sorunu yaşandığını ileri sürdü.

Bu köylerde kalıcı bir enerji altyapısı olmaması nedeniyle seyyar jeneratör dolaştırıldığını, yalnızca jeneratörün elektrik sağladığı sürede su pompalarının çalıştığını öne süren Tanal, "Taşımalı suyla değirmen dönmez. Taşımalı jeneratörle de onlarca köyün içme suyu ihtiyacı karşılanamaz." diye konuştu.

Devletin kişinin temel hak ve hürriyetlerini korumasının, insanın maddi ve manevi varlığı için gerekli şartları ve yükümlülükleri yerine getirmesinin anayasal görevi olduğunu ifade eden Tanal, "Susuz bırakılan bir köyde anayasal görevini nasıl yerine getirdiğini hep birlikte sorgulamak zorundayız." dedi.

Tanal, köyde yaşayan vatandaşın hakkının şehir merkezinde yaşayanlardan az olamayacağını belirterek, "Vatandaşın temel ihtiyaçlarının uzun süre karşılanamamasına yol açan nedenler, tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA