Haberler

Tanal: Şanlıurfa'da köyler susuz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki köylerde temiz içme suyuna erişim sorunu yaşandığını, jeneratörle su sağlandığını ve bunun yetersiz olduğunu belirterek, anayasal görevin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da bazı köylerde temiz içme suyuna erişilemediğini iddia etti.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eyyübiye ilçesinde birçok köyde temiz içme suyuna erişim sorunu yaşandığını ileri sürdü.

Bu köylerde kalıcı bir enerji altyapısı olmaması nedeniyle seyyar jeneratör dolaştırıldığını, yalnızca jeneratörün elektrik sağladığı sürede su pompalarının çalıştığını öne süren Tanal, "Taşımalı suyla değirmen dönmez. Taşımalı jeneratörle de onlarca köyün içme suyu ihtiyacı karşılanamaz." diye konuştu.

Devletin kişinin temel hak ve hürriyetlerini korumasının, insanın maddi ve manevi varlığı için gerekli şartları ve yükümlülükleri yerine getirmesinin anayasal görevi olduğunu ifade eden Tanal, "Susuz bırakılan bir köyde anayasal görevini nasıl yerine getirdiğini hep birlikte sorgulamak zorundayız." dedi.

Tanal, köyde yaşayan vatandaşın hakkının şehir merkezinde yaşayanlardan az olamayacağını belirterek, "Vatandaşın temel ihtiyaçlarının uzun süre karşılanamamasına yol açan nedenler, tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı

Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu

Sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı
Dev papağan futbolculara saldırdı, hakem maçı durdurmak zorunda kaldı

Dev papağan futbolculara saldırdı, hakem maçı durdurmak zorunda kaldı
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru

Herkesi ters köşe yapan soru
Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim

Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim