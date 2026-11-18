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Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın Hatay Milletvekili olarak seçildiğini anımsatarak, hukuksuzca cezaevinde tutulduğunu ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Atalay'la ilgili kararlarını anımsatan Suiçmez, AYM kararlarının kesin olduğunu ve herkesi bağladığını dile getirdi.

Suiçmez, "Bir milletvekilimizin Anayasa hükümlerine, AYM ve AİHM kararlarına rağmen hala hapiste tutulması ülkede hukuk devleti ilkesinin ihlalinden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA