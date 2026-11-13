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Yeni Partili Pala, gazetecilik nedeniyle tutuklananların yanında olduğunu söyledi

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Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'te gazetecilik nedeniyle gözaltına alınan ya da tutuklanan gazetecilerin yanında olduklarını söyledi. Pala, Aliağa'daki patlamaya değinerek Türkiye'nin ölümcül iş kazalarında dünyada 2. sırada olduğunu belirtti.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Basın özgürlüğünü destekliyoruz. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin yanındayız." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında yaşanan patlamaya değinerek, Türkiye'nin ölümcül iş kazalarında dünyada 2. sırada olduğunu belirtti.

Hakikatin peşinden koşan gazetecilerin gözaltına alındığını ve tutuklandığını öne süren Pala, "Bu, ülkemizde gazeteciliği ortadan kaldırıp bunu bir tür halkla ilişkiler faaliyetine doğru sürükleme girişimidir, ki asla kabul edilemez. Ülkemizdeki gerçek gazeteciler gazetecilik faaliyeti yapmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğünün, demokratik toplumların sağlıklı işlemesi, yurttaşların doğru bilgiye ulaşması ve kamu gücünün denetlenebilmesi için temel bir zorunluluk olduğunu anlatan Pala, "Basın özgürlüğünü destekliyoruz. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin yanındayız. Dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz. Bir kez daha yineliyoruz: gazetecilik suç değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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