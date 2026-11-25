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Yeni Parti Malatya İl Başkanı Basri İlhan, basın mensuplarıyla buluştu.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İlhan, partisinin kuruluş süreci ile ilgili bilgi verdi.

İlhan, partilerini milletin kurduğunu dile getirdi.

Basri İlhan, daha sonra sinevizyon eşliğinde il yönetim kurulu üyelerini basın mensuplarına tanıttı.

Kaynak: AA