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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize Pazar'da sel hasarını inceledi

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize Pazar'da sel hasarını inceledi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'nin Pazar ilçesinde selde hasar gören caddede inceleme yapıp esnafla bir araya geldi. Özel, Güvercin Sokak'taki çay ocağında esnafla kahvaltı yaptıktan sonra Artvin'e hareket etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'nin Pazar ilçesinde, sel nedeniyle hasar gören caddede incelemelerde bulunup, esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Rize'ye geldi. Rize- Artvin Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özel, ilk olarak 19 Eylül'de yaşanan selde hasar gören Pazar ilçesini ziyaret etti. İlçedeki 10 Mart Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Özel, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, sorunlarını dinledi. Ziyaretlerinin ardından Güvercin Sokak'taki bir çay ocağında esnafla kahvaltıda bir araya gelen Özel, buradaki programının tamamlanmasıyla Artvin'e hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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