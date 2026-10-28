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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanlarıyla görüştü

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, KESK heyetini genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmede Özel'e Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer eşlik ederken, heyette KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz de yer aldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyetini kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki makamında, KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz ile beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, Özel'e, Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer eşlik etti.

Kaynak: AA
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