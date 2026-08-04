Özgür Özel'den dil sürçmesi: Gülme, olur o kadar

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'nda konuşurken dili sürçtü. Özel'in ifadesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk TBMM Grup toplantısını gerçekleştirdi.

Özel, kürsüde konuşurken "Kendisine Cumhuriyet... Kendisine Yeni Parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz" dedi. Özel'in dilinin sürçmesi üzerine salonda gülme sesleri yükseldi.

Özel, salonda gülen bir kişiye "Gülme, gülme olur o kadar. İlk günün günahı olmaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı