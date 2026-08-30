Özgür Özel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
- "Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum"
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar. Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
Kaynak: AA