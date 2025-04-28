Yeni Papa Seçimi Süreci 7 Mayıs'ta Başlıyor

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ölümünün ardından yeni papanın seçim sürecinin 7 Mayıs'ta başlayacağı belirtildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından gözler yeni papa seçimine çevrildi. Üst düzey bir Vatikan kaynağı, Papa Francis'in cenaze töreninden bu yana kardinallerin ilk kez Vatikan'da kapalı kapılar ardında bir toplantı yaptığını ve toplantıda yeni papanın seçim sürecinin 7 Mayıs'ta başlamasına karar verildiğini açıkladı.

Hepsi 80 yaşın altında olan ve dünyanın dört bir yanından gelen 135 kardinal, 1,4 milyar üyeli Katolik Kilise'nin bir sonraki liderinin kim olacağına karar vermek üzere yeni papa seçimi süreci anlamına gelen Konklav'da yer alacak. Konklav süreci boyunca kardinaller Vatikan'daki Casa Santa Marta misafirhanesinde konaklayacak ve seçim sürecinde etki altına alınmamaları için dış dünyayla iletişimleri kesilecek. Yeni papa, Sistine Şapeli'ne 80 yaş altı kardinallerin kilitlenmesinin ardından düzenlenecek olan gizli oylama ile seçilecek. Yeni papanın seçilebilmesi için üçte iki çoğunluk aranırken, her oylamadan sonra Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan dumanla seçim sonucu halka duyurulacak. Siyah duman seçim yapılamadığı, beyaz duman ise yeni papanın seçildiği anlamına geliyor. Oylamada ilk 34 tur sonrası hala bir papa seçilememesi durumunda ise son turda en fazla oyu alan iki aday arasında oylama yapılacak. Seçimin tamamlanmasının ardından Kardinaller Meclisi'nin Dekanı Giovanni Battista Re, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan "Habemus papam" (Bir papamız var) ilanını yapacak ve yeni papa halkı selamlayacak. - VATİKAN