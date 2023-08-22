Yeni Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'i daha ileriye taşımak için çalışacak

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle bir araya gelerek şehri daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Hızla çalışmalarına başlayan Akkoyun, yapılan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Mardinli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehri daha modern hale getirmek için koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yeni Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle bir araya gelerek şehri daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Hızla çalışmalarına başlayan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Büyükşehir Genel Sekreteri, Genel Sekreter yardımcıları ve daire başkanlarıyla yapılan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Vali Akkoyun, yaptığı konuşmasında Mardinli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, şehri daha modern ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için koordinasyon ile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ortak amaçlarının Mardin halkına daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmetleri sunmak olduğunu belirten Vali Akkoyun, "Mardin'in güzelliklerini ve potansiyelini yakından tanımak, bu şehre hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Mardinli hemşehrilerimizin taleplerini ve beklentilerini en iyi şekilde göz önünde bulundurmak büyük önem taşımaktadır. Hızlı ve kaliteli kamu hizmeti ile vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda planlama ve uygulama mantığı doğrultusunda adaletli bir şekilde devletimizin gülen yüzü olacağız. Bizler, bu şehre hizmet etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz ve bu sorumluluğun gereğini en iyi şekilde yerine getirmek için buradayız. Mezopotamya'nın incisi şehrimizi, her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - MARDİN