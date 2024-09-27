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Yeni Konya Valisi İbrahim Akın Görevine Başladı

Yeni Konya Valisi İbrahim Akın Görevine Başladı
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Konya Valiliği görevine atanan İbrahim Akın, törenle karşılandı ve yaptığı açıklamada insan odaklı bir yönetim anlayışı benimseneceğini vurguladı.

Konya Valiliği görevine atanan Vali İbrahim Akın, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valisi olarak atanan İbrahim Akın, Konya Valiliği önünde törenle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Vali Akın daha sonra protokol üyeleriyle tek tek tokalaştı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, "Görevimin Konya'mız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu kadim şehre hizmet görevini üstlenirken, tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin bu topraklarda ne kadar derin olduğunun ve üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincindeyim. Bu bilinç içerisinde, yönetimde temel yaklaşımımız insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık bir yönetim olacaktır. Güler yüzlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla toplumumuzun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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