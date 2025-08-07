Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Saray'ının 745 bin 900 metrekare kapalı alan, bin 537 hakim ve savcı odası, 588 duruşma salonu, 610 kişilik konferans salonu, ve 4 bin 180 araçlık otopark kapasitesine sahip olacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yapımı devam eden yeni Ankara Adalet Sarayı'nın son görüntülerini paylaştı. Yeni Adalet Sarayı'nın adalete erişimi kolaylaştıracağını ifade eden Bakan Tunç, hizmet kalitesini daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getirdiklerinden bahsetti.

Ankara'da adalet hizmetlerini tek merkezde toplayacaklarını vurgulayan Tunç, zaman kaybının önüne geçecek,

ulaşım güçlüklerini ortadan kaldıracak ve adalete erişimi daha da güçlendirerek sunulan hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak bir yapıyı hayata geçirdiklerini belirtti. Projeden bahseden Tunç, yatay mimari anlayışıyla ve son teknolojiyle inşa edilen Adalet Saray'ının 745 bin 900 metrekare kapalı alan, bin 537 hakim ve savcı odası, 588 duruşma salonu, 610 kişilik konferans salonu, ve 4 bin 180 araçlık otopark kapasitesine sahip olacağını vurguladı. Tunç yeni Ankara Adalet Sarayı'nın inşa çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız şekilde devam ettiğini de belirtti. - ANKARA