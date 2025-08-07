Yeni Ankara Adalet Sarayı Hızla İnşa Ediliyor

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayı'nın inşaatına dair detayları paylaştı. Proje, modern mimarisi ve deprem dayanıklılığı ile adalete erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayı inşaatından görüntüler paylaşarak, "Yeni Ankara Adalet Sarayı, ekiplerimizin 7 gün 24 saat aralıksız yürüttüğü çalışmalarla hızla inşa ediliyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Ankara Adalet Sarayı ile adalete erişimi kolaylaştırıyor, hizmet kalitesini daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getiriyoruz. Ankara'da adalet hizmetlerini tek merkezde toplayarak zaman kaybının önüne geçecek, ulaşım güçlüklerini ortadan kaldıracak, adalete erişimi daha da güçlendirerek sunulan hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak bir yapıyı hayata geçiriyoruz. Depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla ve son teknolojiyle inşa edilen bu proje; 745 bin 900 metrekare kapalı alan, 1537 hakim ve savcı odası, 588 duruşma salonu, 610 kişilik konferans salonu, 4 bin 180 araçlık otopark kapasitesiyle, adalet altyapımızın gücüne güç katacak örnek bir eser olacak. Yeni Ankara Adalet Sarayı, ekiplerimizin 7 gün 24 saat aralıksız yürüttüğü çalışmalarla hızla inşa ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
