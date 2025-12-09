Haberler

Bağımsız İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, 11. Yargı Paketi'ni eleştirdi

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 11. Yargı Paketi'nin Türkiye'deki hukuksuzlukları ve adalet krizini çözmeyeceğini savundu. Yeneroğlu, hükümetin yüzeysel değişikliklerle sorunları geçiştirdiğini belirtti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Bugüne kadar açıklanan hiçbir yargı paketi esaslı çözümler getirmediği gibi 11. Yargı Paketi de ne yazık ki bu tabloyu değiştirmeyecektir." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve güvenlik hakkı ihlallerinin olduğunu savundu.

"Kent uzlaşısı" soruşturmalarıyla seçmenin demokratik temsil idaresinin kriminalize edildiğini iddia eden Yeneroğlu, iktidarın yüzeysel değişikliklerle günü kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü.

11. Yargı Paketi'ni eleştiren Yeneroğlu, "Bugüne kadar açıklanan hiçbir yargı paketi esaslı çözümler getirmediği gibi 11. Yargı Paketi de ne yazık ki bu tabloyu değiştirmeyecektir. Nitekim Kovid-19 infaz indirimi, geçmişte hem adaletsizlikte çifte standart yaratmış hem de toplumda beklenen toplumsal etkiyi doğurmamıştır." ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cezaevlerini boşaltmayı reform olarak görüyorlar oysa adalet krizi sürdükçe doldur-boşalt döngüsü bitmeyecek, sorunlar da çözülemeyecektir. Bu tablo, toplumun geniş kesimlerinin güvensizlik, korku, hukuksuzluk döngüsü içine hapsedildiğini göstermektedir ve bu döngü ısrarla sürdürüldükçe Türkiye'de sadece hukukun değil, ekonominin ve eğitimin de düzelmesi mümkün değildir."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
