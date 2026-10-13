Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı el-Alimi, Şafağı Operasyonu'nda geri dönüş yok dedi

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilere yönelik devam eden Yemen'in Şafağı Operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, "Ödenen bedeller ne olursa olsun, bu yoldan geri dönüş yok" dedi.

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ulusa sesleniş konuşmasında Husilere yönelik devam eden Yemen'in Şafağı Operasyonu hakkında açıklamada bulundu. El-Alimi, operasyonunun Husi milislerin darbesini sonlandırma hedefine doğru ilerlediğini belirterek, "Ödenen bedeller ne olursa olsun, bu yoldan geri dönüş yoktur" ifadelerini kullandı.

Yemenlilere Husi mevzilerinden uzak durmaları çağrısında bulunan el-Alimi, "Husi kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza askeri noktalardan uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

El-Alimi, "Suudi Arabistan'ın himayesinde yürütülecek diyaloğun getireceği her türlü sonucu desteklediğimizi teyit ediyoruz. Sahadaki mevcut durum, milis tehdidini bertaraf etme yönündeki sorumluluklarımızı sürdürmekten bizi alıkoymayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı