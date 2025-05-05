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'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganının yalanı ortaya çıktı

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Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninden çıktığı sırada CHP lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu ilk ifadesinde, "Partili olmadığım için bana yemek vermediler" sözleri CHP tarafından yalanlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Tengioğlu'na Beyoğlu Belediyesi tarafından 8 aydır yardım yapıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) katıldığı cenaze programı çıkışında düzenlenen saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırgan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu belirtildi. Yakalanarak gözaltına alınan saldırgan ilk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'ninsokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." dedi.

'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı

YEMEK KARTI İDDİASI YALANLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun "CHP'den yardım alamadığım için öfkelendim" yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. "Bu kişinin 8 aydır Beyoğlu Belediyesi'nden düzenli olarak yardım aldığı bilgisi elimizde. Belediye başkanımıza sorduk, sistemde kayıtlı. Söyledikleri doğru değil" dedi.

'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

2 ÇOCUĞUNU VAHŞİCE KATLETTİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganının yalanı ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMevlüt:

Emniyeti esefle kınıyorum. Ne yaptı bu adam bombalı saldırı mı yaptı adam mı öldürdü ne biçim adama muamele yapılıyor resmen işkence. Elleri kelepçeli gir koluna zaten gider. Emniyet şimdiye kadar hangi darp şüphelesini böyle götürdü ki Hani insan hakları vardı CHP bunu hep savunurdu CHP için mi insan hakları bozuluyor

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Haber YorumlarıHalit:

danışıklı dövüş var

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Yahu belliki bir taraftan devşirilmiş bi herif 3-5 ay yatarsın dayı al şu harçlığı da demişlerdir olay tamam, korumalar zaten birbiri ile haberleşmekten olaya hakim değil o da ayrı super eğitimsizler valla sokaktan 3-5 delikanlı daha iyi koruma yapabilirdi

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

bu adamın elinde silah olsa ne olacaktı, tamamen koruma zafiyeti başka birşey değil

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Haber Yorumlarıbucak_04:

bu Türkiye’de adalet yok yemin ediyorum adam iki çocuğu öldrmüş birini de yaralamış ve müebbet yemiş be dışarı çıkıp bir de yine birine saldırıyor

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Haber YorumlarıVezir Parmagı:

proje proje kasıtlı planlı iş özgür iyi bilir gözlüğü neden çıkardığını. gündemi değişmemiz lazım gözlüğü çıkardım biri şamar sallasın aradan plan bu

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Haber YorumlarıAbdullah:

Hangi O. Ç. min köpekliğini, yapıyor, kimin çanağından yal yiyor , karışmayın bir saatte hepsini sayar. Ona avını teslim edenler, yolunu açanlar bunu daha iyi bilir.

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