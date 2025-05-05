'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganının yalanı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) katıldığı cenaze programı çıkışında düzenlenen saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırgan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu belirtildi. Yakalanarak gözaltına alınan saldırgan ilk ifadesinde "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'ninsokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." dedi.

YEMEK KARTI İDDİASI YALANLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun "CHP'den yardım alamadığım için öfkelendim" yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. "Bu kişinin 8 aydır Beyoğlu Belediyesi'nden düzenli olarak yardım aldığı bilgisi elimizde. Belediye başkanımıza sorduk, sistemde kayıtlı. Söyledikleri doğru değil" dedi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

2 ÇOCUĞUNU VAHŞİCE KATLETTİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.