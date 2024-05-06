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Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey, yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atamasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Başkan Bozbey, "Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde yönetimi AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak ataması büyük tepki çekti.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Furkan Bozbey, sosyal medya hesabındankendisinin de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak altına "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diye yazdı. Furkan Bozbey daha sonra profiline 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' unvanını ekledi; ancak tepkilerden sonra bunu sildi.

Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?

"GÜVENDİĞİMİZ İNSANLAR OLMASI LAZIM"

Gözlerin çevrildiği Başkan Bozbey, konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu. Güvendiği için yeğenini göreve getirdiğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım" şeklinde konuştu.

Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimden önce Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi'ni imzalamıştı. Bu imza ile Bozbey, 31 Mart'ta göreve geldiklerinde şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet göstereceğini taahhüt etmişti.

"BU GENÇLER HİÇ Mİ ÇALIŞMAYACAK?"

Açıklamasının devamında "Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli" diyen Başkan Bozbey, "Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. 27-28 yaşında. Genç biri. Bir de gençleri siyasete kazandırmamız lazım. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (10)

Idris Ertugrul:

ŞAŞIRDIKMI HAYIR TABİİKİ :d

95
3
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Blackened:

Liyakat diyordunuz hani?

79
3
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Ayşegül Öztabak:

Calişsin tabi ki ama başka işte nüfusunu kullanarak kıyak işte değil. Hani seffaftiniz kayırmacılık yoktu.

70
0
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Ahmet Çakır:

tamamda başka genç mi bitti ülkede de kendi yeğenini alıyorsun şuursuz.

50
1
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hüseyin cesur:

başka genç alırsın tabi ama ne kadar laf gecirebilirsin ve ne kadar guvenebilirsin, senin idolojini ne kadar ona beninsetenilirsin , bende olsam bende yeğenimi alırdım

yanıt0
yanıt41
Fatih :

hüseyin cesur: seçimden önce ahkam kesiyordu ama. şeffaflık, liyakat vs. rakipleri yaptığı zaman etmediklerini bırakmıyorlardı. dakka 1 gol 1

yanıt0
yanıt0
Arman Usa:

ben sasirdim chp li belediye baskaninin ayaginin tozuyla akp zihniyetiyle hareket etmesine gercekten sasirdim, bu buruk elmalar sepetten ayristirilmali

36
8
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Murat Celik:

Başkan haklı

2
28
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Elcabbar:

La yegenimin dünyada tikili.agacı yoktir.açmı galsın loo.

21
0
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Necattin Dursun Şan:

milyon tane mimarlık mezunu vatan evladı var onların göreve gelmesi için amcasının dayısının bürokrat olması mı gerekiyor

4
0
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