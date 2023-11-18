Yazar Özkan Yaman "Sahabeyi en güzel Gazzeli yiğitler anlatıyor"

Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" programı gerçekleştirildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından ilan edilen 'Kasım Ayı Sahabe Ayı' kapsamında "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" teması ile program gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. Sunuculuğunu Hüseyin Çelen'in yaptığı program Ahmet Özdemir'in Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Daha sonra Aslı Şura Tandır ve Hazal Adıgüzel, Hz. Resulullah (s.a.v.)'ın hadislerini dinleyicilere aktardılar. Açılış konuşmasını yapan Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Suat Çelik, kentte yılın çeşitli dönemlerinde aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti. Çelik, "Kardeşler, biz Peygamber Sevdalıları olarak bütün kardeşlerimizin, bütün toplumumuzun her bir ferdinin saatlerini, günlerini, haftalarını, aylarını, yıllarını Allah-u Teala'nın istediği şekilde geçirmelerini istiyoruz. Bu uğurda çaba sarf ediyoruz. Bizim niyetimiz neslimizin ihya ve inşasıdır. Biz kötülüklerin azalmasını, iyiliklerin çoğalmasını istiyoruz" dedi.

Program sinevizyon gösterimi ile devam etti. Daha sonra Şüheda Kılıçaslan ve Firdevs Türkmen, sahabeler üzerine yazılmış bir şiir seslendirdiler. Şiir dinletisinden sonra konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Araştırmacı-Yazar Özkan Yaman, sahabenin anlaşılabilmesinin zalimlerin karşısında durmakla mümkün olabileceğini anlattı.

"Cihad'ı unutmuş bir millet Kur'an'ı anlayamaz"

Yaman, "Biz Zübeyr bin Avvam'dan bahsederiz ama biz istediğimiz kadar anlatalım onları şuan en güzel kim anlatıyor? Onu en güzel Gazzeli yiğitler anlatıyor. Sahabeyi en güzel Gazzeli yiğitler anlatıyor. Dikkat edin Gazze'deki gerek şehitlere, gerek yaralılara, gerek direnen mücahitlere bütün hepsi konuşmaların içerisinde ayetle başlayıp ayetle bitiriyorlar. Küçücük çocuk bile ayet okuyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'i en güzel anlatan Filistinliler, Gazzeliler. Şehid Hasan El Benna ne diyor? "Cihad olmadan Kur'an anlaşılmaz." Cihad'ı unutmuş bir millet Kur'an'ı anlayamaz. Anlayamazsınız Kur'an'ı. Açarsınız okursunuz, Ramazan'da hatim yaparsınız ama bu Kur'an ne diyor anlayamazsınız. Cihad olmadan Kur'an anlaşılmaz. Zalimin, Amerika'nın, işgal rejiminin karşısına dikilmeden ne peygamberi anlayabiliriz ne sahabeyi anlayabiliriz hiçbir şey anlayamayız. Bakın şu mücahitler bi ayet okuyor, biz bu ayeti daha önce okuduk ama sanki yeni anlıyoruz gibi." İfadelerini kullandı. - AĞRI