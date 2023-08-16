Yavuz Selim Köşger Adana Valiliği'ne atandı

Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Yavuz Selim Köşger, görevine başladı. İzmir Valiliğinin ardından Adana'da görevlendirilen Köşger, Valilik girişinde çiçekle karşılandı. Köşger, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle selamlaştı. Karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Köşger, gazetecilere, Adana'nın önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Köşger, kenti daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirterek, 'Bize ayrılan bu süreyi en iyi şekilde değerlendirme, verimli kullanma hedefinde ve idealindeyiz. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bugün beni karşılayan simalardan aldığım pozitif enerji bana bunu yapabileceğimizi gösteriyor. İnşallah hep birlikte güzel işler yapacağız.' diye konuştu.