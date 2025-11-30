Haberler

Yavuz Ağıralioğlu Düzce'de Anahtar Parti Kongresine Katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Düzce'de düzenlenen merkez ilçe kongresinde, partinin iktidar yürüyüşüne başladığını ve güçlü bir siyasi hedefle yola çıktıklarını ifade etti. Kongre sonunda Muhammed Doğan Kaya tekrar merkez ilçe başkanı seçildi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Düzce'de partisinin merkez ilçe kongresine katıldı.

Ağıralioğlu, 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Anahtar Parti Düzce Merkez İlçe Kongresi'nde partililerle bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ağıralioğlu, iktidar yürüyüşüne başladıklarını ve emin adımlarla yollarına devam ettiklerini dile getirerek, "1 yaşına girmiş bir parti, kendi yaşına değil milletinin 5 bin yıllık yaşının izine basa basa büyüyor. Biz Türk milletiyiz. Kuruluşumuzu değil, tarih sahnesine çıktığımız günlerin iradesini saya saya yürüyoruz." diye konuştu.

Anahtar Parti'yi siyasi mücadele iradesiyle kurmadıklarını belirten Ağıralioğlu, "Biz Anahtar Parti'yi, tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğa, Türk milletinin güçlü yarınlarına, Cumhuriyet'in bize bırakıp içinde huzurla yaşayacağımız vatana, bayrağa, devlete, çocuklarımızın hayalleriyle süslenmiş insanlık miğferi iradesiyle kurduk, o hassasiyetle yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde, Anahtar Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Doğan Kaya, güven tazeledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Politika
