Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama

Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama
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CHP'de yarın görülecek kurultay davası öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bir gazete, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olası bir mutlak butlan kararı hakkında verdiği röportajda "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediğini yazdı. Yavaş ise X hesabı üzerinden gazetenin söz konusunu haberine yanıt vererek "Böyle bir sözüm yok" ifadesini kullandı.

CHP'de yarın görülecek kurultay davası öncesinde konuyla ilgili tartışmalar da alevlendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran'da Ankara'da bir araya gelmesiyle başlayan spekülasyonlar, yeni iddialarla devam etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'le görüşme teklifini reddettiği ve "mutlak butlan" kararını kabul edeceğini söylediği öne sürülmüştü.

YAVAŞ İDDİASI: BU YAPTIĞINIZ CHP'Yİ BÖLER

Bu görüşmenin ardından, Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim" resti çektiği de iddia edildi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NA BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI

Yavaş, 27 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada bu tartışmalara tepki göstererek, parti içi diyaloğun hakarete varan üsluplarla sürdürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, hem Özel'e hem Kılıçdaroğlu'na birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

GAZETENİN HABERİNİ YALANLADI

Bugün ise bir gazete, Yavaş'ın "Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dediğini yazdı. Ancak Yavaş, gazetenin sosyal medya paylaşımına doğrudan yanıt vererek bu sözleri söylemediğini net şekilde ifade etti: "Böyle bir sözüm yok."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Mansur başkan sen yerel seeçim öncesi İnsan hayatı için hava nasıl önemli ise suda okadar önemli ve bedava olmalı demiştin.Şimdi sana anca kendi kitlen inanır.Herkes kendi koltuğunun derdinde. Bence sen HDP ye yaranmaya başla.Yokda hep siz o koltukta oturamazsın. Seçim öncesi vaadlerini yap yeter.

Yorum Beğen25
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Haber Yorumları5g82znc92j:

%60 ile Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedikleri adama şimdi etmedikleri laf kalmadı CeHaPe budur işte RABBİM Bu zihniyetten Vatanımızı korusun

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