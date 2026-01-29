Haberler

Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi Haber Videosunu İzle
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerle bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da son dönemin en büyük problemi su kesintilerinin abartıldığını belirtti. Yavaş, evlere yüzde 98 su verildiğini belirterek gençlere "Evde suyu kesilenler el kaldırsın" diye sordu. Gençlerin yaklaşık yarısının el kaldırması dikkat çekerken Yavaş, "Evet yarı yarıya. Şimdi planlı su kesintisi yapıyorsunuz, 2-3 saat planlı su kesintisi yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek ki" yanıtını verdi.

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da su kesintilerinin abartıldığını ve su sıkıntısı çekenlerin yüzde ikiyi geçmediğini söyledi.
  • Mansur Yavaş'ın gençlere 'Evde suyu kesilenler el kaldırsın' sorusuna, gençlerin yaklaşık yarısı el kaldırdı.
  • Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ı su kesintileri konusunda eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle yaptığı sohbet sırasında kentte yaşanan su kesintilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Su kesintilerinin abartıldığını savunan Yavaş, "Yüzde 98 su vermemize rağmen… Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi. Benim binamda depom var. Ankara'nın büyük bir çoğunluğunun su sıkıntısı çekmediğini düşünüyorum" dedi.

GENÇLERİN YARISI EL KALDIRDI

Konuşmasının devamında Yavaş, " Ankara'da su kesintisini abartıyorlar, susuz kalan Ankara'nın yüzde ikisini geçmez" ifadelerini kullandı. Ardından salondaki gençlere "Evde suyu kesilenler el kaldırsın" diye sordu. Gençlerin yaklaşık yarısının el kaldırması dikkat çekti. Bunun üzerine Yavaş, "Evet yarı yarıya. Şimdi planlı su kesintisi yapıyorsunuz, 2-3 saat planlı su kesintisi yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek ki" yanıtını verdi.

GÖKÇEK'TEN SERT SÖZLER

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'ten sert bir tepki geldi. Gökçek, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mansur rezil oldu, Mansur kepaze oldu, Mansur'un yalan söylediği ortaya çıktı… Mansur perişan oldu… Gelin şimdi Mansur'un gençlerin karşısında rezil olmasını birlikte izleyelim…" ifadelerini kullandı.

Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

ALTINOK'TAN ELEŞTİRİ

Su kesintileriyle ilgili bir diğer tepki ise eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan geldi. Altınok, sosyal medya paylaşımında, "Ne Ankara'dan ne sorunlardan ne de çözümlerden haberi var. Tüm kontrolü kaybetti, hem Ankara'yı hem de kendini rezil etmeye devam ediyor. Gençler gerçeği yüzüne vurmuş, beceriksizliğin yüzünden Ankara susuzluktan kırıldı Mansur Yavaş!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Demir:

doğru pilanlı kesinti var hergün 24 saat kesinti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı

Kalecisinin 90+8'deki golüyle Real Madrid'i devirip inanılmazı başardı
Komşu ülke, 'Yardımları keserim' diyen Trump'a resti çekti

Komşu ülkeden, "O seçilirse yardımı keserim" diyen Trump'a tarihi rest
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Müslüman başkandan kentin zenginlerini üzecek adım

Müslüman başkandan kentin zenginlerini üzecek adım
Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı

Kalecisinin 90+8'deki golüyle Real Madrid'i devirip inanılmazı başardı
Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar

Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri

Play-off'lardayız! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri