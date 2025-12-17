Haberler

MHP Etimesgut İlçe Başkanı Muratgül'den AK Parti Etmisgut İlçe Başkanı Şankazan'a ziyaret

Etimesgut AK Parti İlçe Başkanı Yasin Şankazan'a, MHP Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Cumhur İttifakı'nın gelecekteki projeleri ve birliktelik mesajları paylaşıldı.

Etimesgut AK Parti İlçe Başkanı olarak atanan Yasin Şankazan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Cumhur İttifakı olarak Etimesgut'ta yapılması planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede Cumhur İttifakı olarak birlik, beraberlik içerisinde çalışmalara daha güçlü devam edileceğinin mesajı verildi. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Şankazan. "Cumhur İttifakı olarak biriz, beraberiz. Liderlerimizin bizlere gösterdiği hedefe durmadan, yorulmadan, el ele kol kola beraber yürüyeceğiz. Etimesgut Ankara'mızın İncisi, göz bebeği. Hizmet için buradayız. Halka hizmet etmenin, Hakka hizmet etmek olduğunu biliyoruz. Kıymetli ağabeyim, Milliyetçi Hareket Partisi Etimesgut İlçe Başkanımız İsa Muratgül'e ve İlçe Yönetim Üyelerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Teşrifleri ile bizi onurlandırdı" diye konuştu.

Tüm Etimesgut halkının yanında olduklarını belirten Şankazan, "Biz Cumhur İttifakı olarak kapımızı her kesime açık tutacağız. Hemşerilerimiz şunu iyi bilsin ki bize ulaşan Ayşe teyzenin, Ahmet amcanın, Hatice bacının her derdine derman olmak için buradayız. Her kesime kapımızda gönlümüzde açık. Daha güzel bir Etimesgut için canla başla çalışacağız. Gönülleri birleştirmek için varız" dedi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül ise, "İlçemize atanan Kıymetli Yasin kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. Hizmet için çıktığımız bu yolda yan yana omuz omuza yürüyoruz. Birlik içerisinde Etimesgut'umuzu Ankara'nın göz bebeği yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
