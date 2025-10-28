Yaşar Güler ve Katar Savunma Bakanı Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika