Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Zapryanov ile görüştü

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile telefonda görüşerek ikili ve bölgesel savunma konularında fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede her iki bakan, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.

