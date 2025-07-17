Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard'ı Kabul Etti

Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard'ı Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı Ankara'da kabul etti. Kabulde TSK Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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