Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Mustafayev ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Vügar Mustafayev ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren kardeş Azerbaycan'ın Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı