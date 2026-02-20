'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, belediyenin özel kalem müdürü Elif Saçar ile "Yasak aşk" yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından AK Parti, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk etmişti.

YASAK AŞKI, KIZI ORTAYA ÇIKARDI

Skandalı ortaya çıkaran Elif Saçar'ın kızı 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca'nın Sakarya'da katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak söz konusu iddiayı dile getirmişti. Saçar, Işıksu'nun kendisini tehdit ettiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını açıklamıştı.

"YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKINCA BANA ŞİZOFREN DEDİLER"

Türkiye gündemine oturan olay sonrası Radyo Sputnik'e konuşan Saçar, yazışmalar ortaya çıkacağı zaman kendisine şizofren dendiğini ifade etti. Ceyda Saçar, "Sonrasında bu yazışmaları benim kendi kendime yaptığımı söylendi. Yazışmaları ben 6 ay boyunca, bu 6 aylık bir yazışma. 6 ay boyunca ben kendi kendime yazışmışım. Ve tarihler, saatler onların bütün konumlarını tutuyormuş, programları doğruymuş. Onu da annemin takvimine erişip yapmışım. Bu kısımda da şu devreye giriyor. Bana bundan önce hayatım biter, mahvolursun gibi söylemde bulundular, mesaj dağıttılar" dedi.

"ANNEMDEN "HAYATIN BİTER" TEHDİTLERİ ALDIM"

Annesinden "Mahvolursun, hayatın biter" gibi tehditler aldığını belirten Saçar, "Aynı şekilde teyzemler de bu süreçte şizofren mi oldun, tüh çok üzüldük gibi mesajlar attılar. Konuşmayı yaptım, kürsüden indim. Daha sonra beni şikayetim için yönlendirdiler, dilekçe yazmam için. Onlar vardı ama onlardan biri yönlendirmedi. Organizasyonda olan kişilerdi. Ondan sonra bir daha beni arayan olmadı. Ben zaten numaramı değiştirdim, hiçbiriyle görüşmemek, muhatap olmamak için. Ondan sonra bir daha telefonuma ulaşan olmadı. Ben de o kısımda kafamda soru işareti var. Kendisi savcılıkta farklı bir miktar söylüyor ondan istediğimizi. Daha sonra haberlere çıkıyor, orada farklı bir miktar söylüyor. Kendisi de her yerde farklı bir şey anlatıyor aslında. Doğrusunu o da sanırım çok şey yapamadı" şeklinde konuştu.

"ANNEMDE NEREDEN GELDİĞİNİ AÇIKLAYAMADIĞI BİR ARABA VAR"

Annesi Elif Saçar'da nereden geldiği belli olmayan bir araba olduğunu belirten Ceyda Saçar, "Konuştuğum programın çıkışında oldu. Kendisi adalete güvendiğini, ona şantaj yapıldığını söyledi. Bunu söyledi. Sonrasında gitti. Şu kadar para verelim bu işi kapatalım diye. Şöyle söyleyeyim. Toplu bir para. Ev, araba, velayetler sizde kalsın. Üzerine nafaka verelim. Onun için karıştırmadan halledelim bu işi. Bunu annemin avukatı ve annem söylüyor. Onlar aracılığıyla size söylüyor. Evet söylendi. 2 milyon. Annemde nereden geldiğini açıklayamadığı bir araba varmış. Dilerim ki o araba bundan sonraki hayatında evladının yokluğunu hissettirmez ona" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca'nın Sakarya'da katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak "yasaş aşk" iddiasını dile getirmişti. Saçar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun kendisini tehdit ettiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

OLAY TBMM VE CİMER'E TAŞINDI

Genç hukuk öğrencisinin konuyu daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER'e bildirdiği ortaya çıktı. Ceyda Saçar'ın Meclis'e verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar'ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı."

IŞIKSU HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Olayın yankıları sürerken AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun Mutlu Işıksu hakkında disiplin sürecini başlatıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise iddiaları reddetti. Saçar ailesinin kendisine "şantaj" yaptığını savunan Işıksu, aile hakkında 50 milyon liralık karşı tazminat davası açtı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.