Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Sakarya Adapazarı Belediyesi'ndeki "yasak aşk" iddiasının perde arkasına ilişkin yeni detaylar kamuoyuna yansıdı. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar arasında geçtiği öne sürülen 6 aylık "müstehcen" yazışmaları, Saçar'ın kızı Ceyda Saçar gündeme taşıdı.

KÜRSÜYE ÇIKTI, ANLATTIKLARI ŞOKE ETTİ

22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca'nın Sakarya'da katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak söz konusu iddiayı dile getirdi. Saçar, Işıksu'nun kendisini tehdit ettiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

AİLEDE BOŞANMA VE TAZMİNAT DAVASI

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberinde yer alan iddialara göre; yaklaşık 8 yıldır belediyede özel kalem müdürü olarak görev yapan Elif Saçar'ın telefonundaki yazışmaları gören kızı Ceyda Saçar, durumu aile içinde gündeme getirdi. Bunun üzerine 25 yıllık eşi Hakan Saçar boşanma davası açtı ve Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında da 20 milyon liralık tazminat davası başlattı.

BAŞKAN IŞIKSU İDDİALARI REDDETTİ: ŞANTAJ

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise iddiaları reddetti. Saçar ailesinin kendisine "şantaj" yaptığını savunan Işıksu, aile hakkında 50 milyon liralık karşı tazminat davası açtı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"RÜŞVETİ REDDETTİM DİYE TEHDİT EDİLDİM"

Ceyda Saçar, Ombudsman Akarca'ya yaptığı açıklamada kamu gücünün kendilerine karşı kullanıldığını öne sürerek, "Önce para teklif ettiler, kabul etmeyince tehdit edildim ve şantajla suçlandım" dedi.

OLAY TBMM VE CİMER'E TAŞINDI

Genç hukuk öğrencisinin konuyu daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER'e bildirdiği ortaya çıktı. Sakarya kamuoyu, karşılıklı açılan milyonluk tazminat davaları ve iddiaların yargı sürecini yakından takip ediyor.

MECLİS'E VERİLEN DİLEKÇE

Ceyda Saçar'ın Meclis'e verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar'ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı."