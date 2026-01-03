Haberler

Yargıtay Siyasi Partilerin Üye Sayılarını Açıkladı! BBP 100 Bin Barajını Aştı

Yargıtay Siyasi Partilerin Üye Sayılarını Açıkladı! BBP 100 Bin Barajını Aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay, Türkiye'deki siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Verilere göre, Büyük Birlik Partisi'nin üye sayısı yüzde 300'lük bir artışla 113 bin 675'e ulaştı. Bu durum, partinin son yıllarda kaydettiği büyümeyi gözler önüne serdi. Özellikle orta ölçekli partiler arasında üye sayıları birbirine yakın seyrediyor. BBP, üye sayısını 100 binin üzerine çıkaran partiler arasına girdi ve bu artışla birlikte teşkilat gücü ve taban desteği açısından dikkat çeken partilerden biri oldu.

  • Yargıtay, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı.
  • Büyük Birlik Partisi'nin üye sayısı 113 bin 675'e ulaştı.
  • Büyük Birlik Partisi'nin üye sayısı, Anahtar Parti'nin 105 bin 342 olan üye sayısının üzerindedir.

Yargıtay tarafından açıklanan güncel verilere göre Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin üye sayıları netleşti. Listede Büyük Birlik Partisi'nin yüzde 300'e yaklaşan artışla 113 bin 675 üyeye ulaştığı görüldü.

Yargıtay, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin güncel üye sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan tabloya göre AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin üye sayıları netlik kazandı.

Veriler, siyasi partilerin teşkilatlanma kapasitesi ve saha gücüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle orta ölçekli partiler arasındaki üye sayılarının birbirine yakın seyretmesi dikkat çekti.

Yargıtay'ın verilerine göre Büyük Birlik Partisi (BBP), üye sayısını 113 bin 675'e yükselterek önemli bir eşiği aştı. Bu rakam, BBP'yi üye sayısı bakımından orta sıralara taşırken, partinin son yıllarda kaydettiği büyümeyi de ortaya koydu.

Büyük Birlik Partisi'nin üye sayısı, Anahtar Parti'nin 105 bin 342 olarak açıklanan üye sayısının üzerinde yer aldı. Üye tabanını 100 binin üzerine çıkaran partiler arasına giren BBP, bu artışla birlikte teşkilat gücü ve taban desteği açısından dikkat çeken partilerden biri olarak değerlendiriliyor.

İŞTE O TABLO

Yargıtay Siyasi Partilerin Üye Sayılarını Açıkladı!

Kaynak: Haberler.com / Politika
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrik evler bile uçuyor! Vatandaşlara 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrikler uçuyor! Sokağa çıkmayın uyarısı
Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü

Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü
Yüksel Yıldırım'dan Musaba açıklaması: Sadettin Saran'a mesaj attım

Yüksel Yıldırım'dan bomba açıklamalar: Sadettin Saran'a mesaj attım
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır

İşte Maduro'yu kaçıran birlik! Sadece isimleri biliniyor, gerisi sır