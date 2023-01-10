Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den HDP davasında sözlü açıklama: PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar

HDP hakkında açılan kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'nde esasa ilişkin sözlü açıklamasını yaptı. AYM'den ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, "Yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı. Şahin'in, Yüce Divan Salonunda, Yüksek Mahkeme heyetine yaptığı sözlü açıklama 45 dakika sürdü.

HDP'nin kapatılması davasında süreç devam ederken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'nde esasa ilişkin sözlü açıklamasını taptı. Şahin, AYM'den ayrılırken basın mensuplarına konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

SÜRECİN NE ZAMAN TAMAMLANACAĞI MAHKEMENİN KARARIDIR

Şahin, "Yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı. Yargılama sürecinin ne zaman sonlanacağı ilgili de değerlendirme yapan Şahin, "Seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanmaması yüksek mahkemenin takdiri" diye konuştu.

BUNDAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte, Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasının ardından belirlenecek günde HDP yetkilileri sözlü savunmasını yapacak. HDP yetkililerinin, sözlü savunma yapmasının ve partinin Hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin savunmasını da vermesinin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile HDP'ye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.