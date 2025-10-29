Haberler

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 29 Ekim mesajı

Güncelleme:
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Cumhuriyetimizin 102. yılında, hukuka, adalete ve demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyor; Cumhuriyetimizin, adaletin ışığıyla daha da güçlenerek geleceğe taşınacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı; "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla kutluyoruz. Bugün, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik yolunda sergilediği eşsiz mücadelenin taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğu gündür.

"CUMHURİYET HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN ADIDIR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının öncülüğünde yürütülen bu mücadele, milletimizin azim, inanç ve kararlılığının sembolü olmuştur. Cumhuriyet; özgürlüğün, adaletin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün adıdır.

Bizlere düşen görev, bu değerleri her koşulda yaşatmak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır. Adaletin sağlanması, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü, Cumhuriyetimizin en temel dayanaklarıdır.

"29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINIZI KUTLUYORUM"

Cumhuriyetimizin 102. yılında, hukuka, adalete ve demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha yineliyor; Cumhuriyetimizin, adaletin ışığıyla daha da güçlenerek geleceğe taşınacağına yürekten inanıyorum.

Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum."

Erdem Aksoy
