Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kerkez, mesajında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken, adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine inşa edilmiş çağdaş bir devletin temellerini de attığını belirtti.

Kerkez, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine inşa edilmiş çağdaş bir devletin temellerini de atmıştır.

Atatürk'ün ilke ve düşünceleri bizlere adaletin rehberliğinde aydınlık bir geleceğe yürümenin yolunu göstermeye devam etmektedir.

Ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

