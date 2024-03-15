Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence 'Beni tanıyor musun?' diye sordu

Giresun'un Karadeniz Sahil Yolu Çerkez mevkiinde bir motokurye trafik kazası geçirdi. Otomobiliyle kazanın olduğu noktadan geçen CHP Giresun Belediye Başkanı Adayı Fuat Köse ve beraberindeki heyet yaralı motokuryeye müdahale etmek için durdu. Yaralının başına gidip eline tutan Köse'nin "Beni tanıyor musun?" diye sorması dikkat çekti. Kazanın şokuyla sorulara cevap vermekte zorlanan yaralı motokurye ise olanlara anlam veremedi.