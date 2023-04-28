Yaptığı gaf sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye dönüp böyle seslendi: Bir sürçü lisan oldu galiba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasının bir kısmında Erdoğan, "Bu Millet İttifakı'nın, Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı. Yaptığı gafın bir süre sonra farkına varan Erdoğan, Bahçeli'ye dönerek "Bir sürçü lisan oldu galiba" dedi.