Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanlık Seçimi Gerçekleşti
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yeni başkan ve üyelerini seçmek üzere toplandı. Eskişehir milletvekili Fatih Dönmez, başkan olarak atanırken, Julide Sarıoğlu başkanvekili, Büşra Paker sözcü ve Levent Uysal katip üye olarak seçildi.
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu toplandı
ANKARA - Yapay Zeka Araştırma Komisyonu toplandı.
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Katip üye ve Sözcü seçmek üzere toplandı.
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na Eskişehir milletvekili Fatih Dönmez, Başkanvekili Ankara milletvekili Julide Sarıoğlu, Sözcü İstanbul milletvekili Büşra Paker ve Katip Mersin milletvekili Levent Uysal seçildi.
Dönmez milletvekillerine teşekkür ederek, tüm üyeleri, tebrik etti. Dönmez, yapay zekanın bir çok alanda insana çözümler sunduğunu belirterek, yapay zekanın fırsatlar sunduğu kadar riskler barındırdığını ifade etti.