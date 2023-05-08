Bakan Yanık'tan İmamoğlu'na taşlı saldırı yorumu: HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un vereceği tepki hesaba katılmalıydı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na miting sırasında yapılan taşlı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu'nun daha önceki il ziyaretlerinde de karışıklıklar yaşandığını ifade eden Bakan Yanık, "HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini varsaymaları gerekiyordu" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi yaralandı.

BAKAN YANIK'TAN TAŞLI SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Katıldığı canlı yayında Erzurum'da yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek ifadeler kullandı.

"KİTLE PSİKOLOJİSİNİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİLDİR"

Yaşanan olaylara çok üzüldüğünü belirten Bakan Yanık, "Seçim dönemleri bir parça heyecanlı ve kısmen agresyonu da zaman zaman yükselebilen çalışmalardır ancak burada bir ölçüye dikkat etmemiz lazım. Bu ölçü diğer insanlara, diğer vatandaşlara ne kadar ters düşünüyorsanız olun, ne kadar muhalif olursanız olun, birbirinize zarar verme çizgisini aşmamanız lazım bu bir. Bu anlamda gerçekten çok üzgünüm. İkincisi kitle psikolojisini yönetmek kolay değildir, kitle psikolojisinin nerede taşacağı, nerede zarar verici etkilere dönüşebileceğini hesap etmek ve buna göre dikkatli davranmak gibi de siyasetçiler olarak yükümlülüğümüz var" diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NUN SPONTAN KONUŞMALARI..."

Rekabetin son derece zevkli bir şey olduğunu belirten Bakan Yanık, "Sonuçta bir seçim çalışması yapıyoruz. Rakiplerimize tatlı tatlı atışmalarımız oluyor, sert eleştirilerin olduğu dönemler oluyor bu gayet normal. Ama kitle psikolojisini hesaba katmak gerekiyor. Erzurum'da bu anlamda miting alanı olabilecek noktada gerekli önlemler alınmışken biraz spontan konuşmalar anladığım kadarıyla sayın İmamoğlu tarafından esnaf ziyareti sonrası hemen miting alanı olmayan bir yerde konuşmaların yapılması vb. biraz karışıklık olmuş. Ona da çok dikkat etmek lazım. Canım burada konuşmak istiyor olmaz" dedi.

"VAN MİTİNGİNDEKİ O İŞARETLERDEN SONRA..."

Bakan Yanık "Organizasyonda mı bir problem vardı?" sorusuna ise "Niyet okumak ya da yeni bir tartışma yaratmak istemem ama sayın İmamoğlu'nun daha önceki ziyaretlerinde de benzer karışıklıklar yaşandı. Biraz metazori, kuralları çok dikkate almayan, kuralları kendisine göre koymaya çalışan bir tutumu var, bu olmaz. Nitekim Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir. Maalesef Van mitingindeki o işaretlerden, HDP seçmeniyle flörtleşmeden sonra Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini var saymak gerekiyordu. Yine söylüyorum geçmiş olsun. Bir hafta sonra seçim bitecek herhangi bir gerilim kalmayacak. Bunları hesaba katmak lazım" ifadelerini kullandı.