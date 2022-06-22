Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi - Haberler

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Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki gezisini Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle ertelemek istedi. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun uçağı Dalaman Havalimanı'nın dolu olduğu gerekçesiyle iniş yapamadı. CHP lideri, Aydın gezisinden sonra Marmaris'e gidecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmaları yakından takip etmek için Marmaris'e gideceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, destek ziyaretinde bulanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Toprak, "Marmaris yanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine gitmesine engel oldular. Dalaman'a uçuş izni vermediler." dedi.

Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi

Toprak, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris'e gidiyoruz. Halkımızın yanındayız!"

Daha sonra Twteet'i kaldırarak yeni bir paylaşımda bulunan Erdoğan Toprak, İzmir'de olduklarını bildirdi. Toprak, "Aydın ve Marmaris'e gitmek üzere Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir'de Selçuk Havaalanı'ndayız. Yanan ormanlar felaketlerden ders ve tedbir alınmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki toplu açılış törenine katıldıktan sonra Marmaris'e gidecek.

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Muammer Mizrak:

Yuruseydi gitmek isteyene çok araç var işi gücü kargaşa

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Yazıkk:

Kabak tadı verdi; Ama Ora git buraya git kapısına dayan maksadın farklılığı bariz belli oldu. Sabah akşam demokrasi hukukun üstünlüğü ama uyğulama sıfır.

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