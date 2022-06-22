Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun uçağına iniş izni verilmedi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki gezisini Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle ertelemek istedi. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun uçağı Dalaman Havalimanı'nın dolu olduğu gerekçesiyle iniş yapamadı. CHP lideri, Aydın gezisinden sonra Marmaris'e gidecek.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmaları yakından takip etmek için Marmaris'e gideceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, destek ziyaretinde bulanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmediğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Toprak, "Marmaris yanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine gitmesine engel oldular. Dalaman'a uçuş izni vermediler." dedi.
Toprak, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris'e gidiyoruz. Halkımızın yanındayız!"
Daha sonra Twteet'i kaldırarak yeni bir paylaşımda bulunan Erdoğan Toprak, İzmir'de olduklarını bildirdi. Toprak, "Aydın ve Marmaris'e gitmek üzere Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir'de Selçuk Havaalanı'ndayız. Yanan ormanlar felaketlerden ders ve tedbir alınmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'daki toplu açılış törenine katıldıktan sonra Marmaris'e gidecek.
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022