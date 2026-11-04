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Yalova Valisi Usta ve AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, sel hasarını görüştüler

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Yalova Valisi Usta ve AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, sel hasarını görüştüler
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Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ile AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti. Ziyaretlerde Yalova'daki yatırımlar, kentin ihtiyaçları ve geçen ay yaşanan sel felaketinin hasarları görüşüldü.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel'in de eşlik ettiği ziyaretlerde, Yalova'da devam eden yatırımlar ve projelerle kentin ihtiyaçları görüşüldü.

Ayrıca geçen ay yaşanan sel felaketinin yol açtığı hasarlar ve afetin ardından yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Büyükgümüş, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yalova'mızın ihtiyaçlarını, devam eden yatırımlarımızı ve sel felaketinin ardından yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Şehrimizin gelişimi ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yalova'mıza gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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