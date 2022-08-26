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Yalova haber | Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi

Politika Haberleri

Yalova haber | Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi

Edinilen Yalova haberine göre AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi.

Bir dizi temasta bulunmak için kente gelen Zenbilci, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u makamında ziyaret etti. Tutuk, Zenbilci'ye yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Ardından Zenbilci, Tutuk ile belediye tarafından hayata geçirilen ve devam eden projeleri saha gezisine çıkarak inceledi.

Tutuk, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Zenbilci'yi güzel şehrimizde misafir ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızı sunum eşliğinde kendisine aktardık. Ardından sahaya çıkarak yaptığımız çalışmaları gösterdik. Bizler için verimli bir gün oldu. Kendisinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalandık" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yalova Belediyesi AK Parti Yalova Adana Politika Haberler

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