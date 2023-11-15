Yalova'da Gençler İsrail'in Saldırılarını Protesto Etmek İçin Starbucks Şubesi Önünde Ücretsiz Kahve İkram Etti

Yalova'da bir grup genç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın şubesi önünde vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulundu. Gençler, İsrail ordusuna destek verdiğini duyuran firmaya para kazandırmanın doğru olmadığını belirterek, vatandaşlara ücretsiz kahve ikram etti.

Yalova'da bir grup genç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için, ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın şubesi önünde vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulundu.

Grup adına açıklama yapan Cem Özyurt, Gazze'de katliamlar yaşanırken kendilerine yakışan tepkiler vermeleri gerektiğini söyledi.

İsrail ordusuna destek verdiğini duyuran firmaya para kazandırmanın doğru olmadığını belirten Özyurt, içerideki müşterilere, "Bu kahvenin maliyeti 12 lira, 12 liralık kahveyi bize 85-90 liraya satıyorlar. Bizim paramızla çocukların vurulmasına yardımcı oluyorlar. Çok kahve seviyorsanız biz size burada ücretsiz kahve ikram ediyoruz. Buyurun kahve ikramımıza gelebilirsiniz." diye seslendi.

Gruptakiler, daha sonra dükkanın önünde kahve ikram etti.