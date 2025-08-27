Yalçın Topçu'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt: Türkiye Mazlumların Yanında

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, " Türkiye, devleti ve milletiyle, tarihte olduğu gibi bugün de zulmün ve zalimlerin karşısında, hakkın, adaletin, barışın ve mazlumların yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Herhavadis gazetesine yaptığı açıklamayla ilgili yaptığı açıklamada, " Gazze'de sivillere, bebek ve çocuklara dünyanın gözü önünde yapılan soykırımın baş sorumlusu ve suçlusu, zamanımızın Hitler'i, gazetecilerin katili İsrail'in siyonist sapkın Başbakanı Netanyahu; işlediği insanlık suçlarını gölgelemek için Türklerin Ermeni, Rum ve Süryanilere yönelik sözde soykırım iftirasını tanıdığını açıklamış. Bu soykırım suçlusu sapığa, Anadolu'muzdaki meşhur iki sözle cevap verelim; 'İte bak, yattığı yere bak.' 'İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı.' Bölücü terör örgütü PKK-PYD-SDG de dahil olmak üzere ne kadar Türkiye'nin düşmanı, illegal terör örgütü ve aleyhindeki tarihi yalan ve iftira varsa onlara sarılan bebek katili Netanyahu bilsin ki tarihte ataları soykırım yaşamış olan Yahudilerin ve tüm insanlığın kahir ekseriyetinin vicdanında, ayrıca insanlık tarihinin sahifelerinde ve uluslarası hukuk önünde kendisi ve tüm yandaşları soykırım suçluları olarak tescillenmişlerdir. Türkiye, devleti ve milletiyle, tarihte olduğu gibi bugün de zulmün ve zalimlerin karşısında, hakkın, adaletin, barışın ve mazlumların yanında olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA