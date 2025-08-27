Yalçın Topçu'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt: Türkiye Mazlumların Yanında

Yalçın Topçu'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt: Türkiye Mazlumların Yanında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil ölümlerine dair sözlerine tepki göstererek, Türkiye'nin masumların yanında olmayı sürdüreceğini belirtti. Topçu, Netanyahu'yu soykırım suçu işlemekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, " Türkiye, devleti ve milletiyle, tarihte olduğu gibi bugün de zulmün ve zalimlerin karşısında, hakkın, adaletin, barışın ve mazlumların yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Herhavadis gazetesine yaptığı açıklamayla ilgili yaptığı açıklamada, " Gazze'de sivillere, bebek ve çocuklara dünyanın gözü önünde yapılan soykırımın baş sorumlusu ve suçlusu, zamanımızın Hitler'i, gazetecilerin katili İsrail'in siyonist sapkın Başbakanı Netanyahu; işlediği insanlık suçlarını gölgelemek için Türklerin Ermeni, Rum ve Süryanilere yönelik sözde soykırım iftirasını tanıdığını açıklamış. Bu soykırım suçlusu sapığa, Anadolu'muzdaki meşhur iki sözle cevap verelim; 'İte bak, yattığı yere bak.' 'İtin duası kabul olsa gökten kemik yağardı.' Bölücü terör örgütü PKK-PYD-SDG de dahil olmak üzere ne kadar Türkiye'nin düşmanı, illegal terör örgütü ve aleyhindeki tarihi yalan ve iftira varsa onlara sarılan bebek katili Netanyahu bilsin ki tarihte ataları soykırım yaşamış olan Yahudilerin ve tüm insanlığın kahir ekseriyetinin vicdanında, ayrıca insanlık tarihinin sahifelerinde ve uluslarası hukuk önünde kendisi ve tüm yandaşları soykırım suçluları olarak tescillenmişlerdir. Türkiye, devleti ve milletiyle, tarihte olduğu gibi bugün de zulmün ve zalimlerin karşısında, hakkın, adaletin, barışın ve mazlumların yanında olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz

Erdoğan "Sistemler sistemi" diyerek duyurdu! İşte ASELSAN'ın son ürünü
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında dev şirkete kayyum! Patron gözaltında
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

TBMM olağanüstü toplanıyor! Tarih belli oldu
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.