Yakutiye Belediyesi Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Yakutiye Belediyesi sınırları içinde bulunan muhtarlar, bürokrat ve yöneticilerin olduğu bir toplantıda bir araya geldiler.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, muhtarların kendileri için çok değerli olduğunu ve her fırsatta bir araya geldiklerini belirterek", Yakutiyemizin kıymetli muhtarlarıyla DSİ Bölge Müdürluğümüzde bir araya geldik. Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi'nin Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Yakutiye Kaymakamımız Tuncay Kaldırım, Yakutiye İlçe Tarım Müdürümüz Nevra Kuzeci, DSİ 8. Bölge Müdür Vekilimiz Yaşar Karagöz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Özkan ile birlikte muhtarlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Yakutiye için gecesini gündüzüne katarak çalışan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi. - ERZURUM