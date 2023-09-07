Yakutiye Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek onları kutladı ve zabıta üniforması giydi. Başkan Uçar, zabıta kardeşlerine başarılar diledi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teşkilat mensuplarını kutladı ve onlarla birlikte zabıta üniforması giydi.

Başkan Uçar yaptığı açıklamada, "Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yıl dönümü nedeniyle Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Yakutiye Belediyemiz Zabıta Teşkilatıyla bir araya geldik. Halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan tüm zabıta kardeşlerimizin 'Zabıta Haftası'nı yeniden kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." dedi. - ERZURUM