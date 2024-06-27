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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Yabancı uyrukluların evlenmesine "Kalış hakkı" zorunluluğu

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almayı önlemek için yeni bir karar aldı. Evlendirme memurluklarına gönderilen yazıda, evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişinin ülkede yasal kalış hakkının olması gerektiği belirtildi. Aksi durumda ise evlenme başvurusu alınmayacak. Bu karar, düzensiz göç ve kamu düzeninin sağlanması için alındı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, resmi nikahla Türk vatandaşlığı elde etmenin önüne geçmek amacıyla Türklerle evlenmek isteyen yabancıların ülkede yasal kalış hakkının olması gerektiğini belirtti. Buna göre; Türkiye'ye kaçak şekilde giren ve pasaport ile onun yerine geçen bir belgesi bulunmayan kimseler ne Türklerle ne de kendileri arasında evlenemeyecek.

TÜRKİYE'YE YERLEŞMEK İSTEYEN YABANCI SAYISINDA ARTIŞ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, evlendirme memurluklarına düzensiz göç ve kamu düzeninin sağlanması için aldığı kararı yazılı olarak gönderdi. Yazıda 2000'li yılların başından bu yana Türkiye'ye gelip yerleşmek isteyen yabancıların sayısında büyük artış yaşandığı, Türk vatandaşları ile evlilik yaparak ikamet izni alınmasının da suistimale açık bir konu olduğu ve Türk vatandaşı olabilmenin kapılarını açtığı belirtilerek evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin yasal kalış hakkının bulunmaması durumunda evlenme müracaatının alınmaması gerektiği belirtildi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI KOLAY GÖRÜLÜYOR"

Gönderilen yazıda, "Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, sınırlarımızda bulunan ülkelerde yaşanan karışıklıklar ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle 2000'li yılların başından itibaren ülkemize yasal veya yasal olmayan yollardan gelerek yerleşmek isteyen yabancıların sayılarında büyük artış yaşandığı, Türk vatandaşı ile evlilik, ülkemizde ikamet izni alınması ve Türk vatandaşlığı kazanılmasında uygulanabilirliği kolay göründüğünden en çok tercih edilen yöntemlerden biri olup suistimale açık bir konu olduğu, ülkemize yasal yollardan giriş yapmamış olan yabancıların evlilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi milli güvenlik ve egemenliğimizi tehdit edebilecek art niyetli kişilere, kolaylıkla ülkemizde kalma imkanı sağladığı, Türk vatandaşı olabilmenin kapılarını da açtığı bildirilmiştir." denildi.

YASAL KALIŞ HAKKI OLMADAN EVLENME MÜRACATI ALINMAYACAK

Yazının devamında "Kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göç ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bir Türk ile bir yabancının veya iki yabancının evlenme işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin geçerli pasaportu veya pasaport yerine geçen belge ile birlikte ülkemizde yasal kalış hakkının olması halinde evlenme müracaatının alınması ve durumun, ilinizdeki tüm evlendirme memurluklarına duyurulması." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (2)

Martin Sikertel:

Evlilik yoluyla vatandaşlık almayı engellemeden önce keşke şu akın akın gelen Suriyeli ve Afganların vatandaşlık almasını engelleseydiniz.

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Cemal Koyun:

suriyeli ve afkanları biliyoruz istanbulda şöyle bir dolaşın kaç çesit millet var herkes geliyor nasıl geliyor burada nasıl duruyor ben anlamadım eflasyonun acısı seneye çıkacak hiç bir vaade kanmayın

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