Yabancı uyruklu 107 göçmen, Malatya'dan sınır dışı edildi - Haberler

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Yabancı uyruklu 107 göçmen, Malatya'dan sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Yabancı uyruklu 107 göçmen, Malatya'dan sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 107 düzensiz göçmen, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 107 düzensiz göçmen, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün düzensiz göçmenlerle mücadelesi aralıksız sürüyor. Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Malatya'daki Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen Afgan uyruklu 107 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'nda polis ve jandarma gözetiminde Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek ülkelerine gönderildi.

2022 yılında Türkiye'de sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısının 46 bin 344'e ulaşıldığı öğrenildi. - MALATYA

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