Xi Jinping'den İsrail-İran Çatışmasına İlişkin Açıklama

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İsrail- İran çatışmasına ilişkin endişe duyduklarını ifade ederek, "Tüm taraflar çatışmayı mümkün olan en kısa sürede yatıştırmak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için çalışmalıdır" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi'nin oturum arasında devam eden İsrail-İran çatışmasına ilişkin açıklama yaptı. Jinping, bölgede gerginliği arttıran İsrail-İran çatışmasından endişe duyduklarını söyledi. Çin'in diğer ülkelerin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden her türlü eyleme karşı olduğunu sözlerine ekleyen Jinping, "Tüm taraflar çatışmayı mümkün olan en kısa sürede yatıştırmak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için çalışmalıdır" dedi.

Çin Devlet Başkanı, Çin'in Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinde yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu da kaydetti. - ASTANA